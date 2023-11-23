Атлетико ведёт свою трансферную политику по принципу "минимальные инвестиции – максимальная прибыль". Именно в такой способ был подписаны игроки Саму Омородиона, Саму Лино и Рейнилдо. Это – характерный почерк спортивного директора клуба Андреа Берты.

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Как информирует Relevo, Берта отклонил предложение из АПЛ, которое, вероятно, исходило от Манчестер Юнайтед – в последние недели его имя связывали именно с "красными дьяволами". Сообщается, что Берта сделал выбор в пользу семьи – его жене очень комфортно в Мадриде, и она сопровождает своего мужа не только на матчах основной команды Атлетико, но и на играх молодёжки "матрасников".

В 2013 году Берта устроился в Атлетико в статусе главы скаутской службы, а уже в 2017 году занял пост спортивного директора клуба. Сейчас итальянец отвечает в Атлетико за пять направлений: тренерский штаб первой команды, помощников тренерского штаба, состав первой команды, состав молодёжной команды, а также за службу скаутов и аналитиков.

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