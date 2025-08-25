Игроки Овьедо остались недовольны судейством – первый гол Килиана Мбаппе в первом тайме был забит после подката Чуамени против Дендонкера, который, возможно, тянул на фол. Но арбитр нарушение правил не зафиксировал. Мбаппе получил пас спиной к воротам, развернулся и отправил мяч в сетку.

Реал в тяжелом матче разгромил Овьедо – Мбаппе оформил дубль, Винисиус добил новичка со скамейки запасных

Второй и третий голы "бланкос" были забиты уже в самом конце встречи благодаря Винисиусу Жуниору. На 82-й минуте бразилец перехватил мяч на чужой половине поля и вывел Мбаппе на ударную позицию, а уже в компенсированное время забил самостоятельно.