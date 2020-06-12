"Споришь, кричишь, а он наказывает тебя": Анри вспомнил взаимоотношения с Венгером

Бывший нападающий Арсенала Тьерри Анри рассказал об отношениях с экс-тренером лондонцев Арсеном Венгером.

"Он был для меня как отец. Обычно со своим отцом ты споришь, кричишь на него, а он наказывает тебя. У нас были те же отношения.

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Порой они сложные, иногда самые лучшие. Бывает, что мы лучшие друзья, а иногда злейшие враги, которые спорят друг с другом. Но так всегда происходит, когда ты любишь кого-то. Спор возникает, потому что тебе не все равно", – цитирует Анри Goal.

Напомним, Анри работал под руководством Венгера 8 лет, став лучшим бомбардиром в истории Арсенала с 228 голами.

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