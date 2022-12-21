В среду, 21 декабря ФИФА снова на ровном месте угодила в скандал после того как "затроллила" Криштиану Роналду в социальной сети.

Официальный Твиттер-аккаунт ФИФА удалил две публикации, которые опубликовал этим вечером. Об этом информирует Daily Mail. Они касались двух самых успешных футболистов современности, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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В одном твите с изображением Лионеля Месси говорилось: "Спор о лучшем в истории разрешен. Главный приз теперь в коллекции. Абсолютное наследие". Другой твит с изображением Криштиану Роналду гласил: "Палец вверх, если вам понравился ЧМ-2022".

Обе публикации были удалены после большой критики со стороны обычных пользователей.



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