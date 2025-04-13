Лайнсмен Франческо Лучани сделал 8 переводов со счёта в ювелирный магазин Elysium в период с сентября по октябрь 2022 года.

Боковой арбитр Франческо Лучани, который судит матчи Серии А и Серии В, одолжил полузащитнику Ювентуса Николо Фаджиоли 70 тысяч евро, когда футболист был разорён. С его счета в период с сентября по октябрь 2022 года было совершено 8 переводов на IBAN ювелирного магазина Elysium, что и послужило основанием для взыскания игорных долгов игрока с организаторов нелегальных банков Tommy De Giacomo & co.

Ди Мария, Флоренци и еще 10 игроков оказались под подозрением из-за ставок на спортивные матчи в Италии

Лучани на данный момент не отстранен, поскольку не находится под следствием. Он был назначен на матч Серии B между Сампдорией и Читтаделлой, но был заменен. Он дебютировал в Серии А 30 сентября в матче Парма – Кальяри. Также он работал на "украинском дерби" в матче между Дженоа Руслана Малиновского и Эмполи Виктора Коваленко 2 марта.

Напомним, что сейчас Фаджиоли играет за Фиорентину на правах аренды. Ранее он получил длительную дисквалификацию за игру на тотализаторе.