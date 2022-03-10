Фраза одного из украинских военных на острове Змеиный уже стала национальным лозунгом.

Пока российские авиакомпании не принимают в большинстве аэропортов цивилизованного мира украинские компании не забывают поддерживать национальный флешмоб.

"Путин, гнида, тебе вернется, с**а, таким бумерангом": Корниенко возмущен бомбардировкой роддома

В своих соцсетях пресс-служба SkyUp опубликовала фото команды одного из самолетов. Бортпроводницы одеты в футболки с четким месседжем: "Рускій ваєнний карабль іді нах*уй!". "Украинские женщины, как и бортпроводницы SkyUp, сегодня лаконичны в своих желаниях", – говорится в комментарии.

К слову, SkyUp – один из партнеров донецкого Шахтера. Авиакомпания является официальным перевозчиком горняков и даже имеет брендированный самолет.

Россия напала на Украину: Челси превращается в мусор, Барселоне предлагают сыграть с Динамо или Шахтером (LIVE)