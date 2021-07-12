Игроки сборной Италии продолжают "сходить с ума" от победы на Евро-2020.

Защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото с кубком чемпионата Европы.

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Защитник Ювентуса провел фотосессию с трофеем... в постели. Пикантности фотографии придает тот факт, что рядом с Бонуччи в постели лежит его партнер по "Старой синьоре" Джорджо Кьеллини. "Не волнуйтесь, спите спокойно. Мы его защищаем", – подписал Леонардо фото.

Напомним, сборная Италии в финале ЧЕ-2020 обыграла Англию. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были итальянцы (3:2).

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