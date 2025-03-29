"Если брать последние результаты Вереса и наши результаты – наверное, где-то результат закономерен. Возможно, где-то небольшое преимущество было по моментам у команды соперника. Что я хочу отметить у своей команды – это достаточно плохой первый тайм.

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Мы плохо вошли в игру. Спишем это на молодежь, у которой не получился первый тайм. На второй тайм вышли более сконцентрированными, навязали больше агрессии, выровняли игру, но до голевых моментов не доводили. Счет по игре. Хочу только поздравить свою команду с неплохим вторым таймом.

Все понимают, что мы омолодили команду. Сейчас средний возраст команды – достаточно небольшой, и, конечно, ребятам не хватает опыта. Это и результаты показывают: мы одну игру выигрываем, потом у нас где-то невыразительный или один тайм, или вообще игра невыразительная. Нужно становиться более стабильными.

Я им в этом плане стараюсь помочь, но все равно мы понимаем, что молодежи нужно время для того, чтобы они стали стабильными, стали игроками определенного уровня", – сказал Кобин в эфире УПЛ ТВ.

Ингулец удержал ничью с Вересом, поднявшись со дна турнирной таблицы УПЛ