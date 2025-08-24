Панатинаикос в своих соцсетях объявил о переходе 28-летнего Ренату Санчеша. Португальский полузащитник присоединился к греческому клубу на правах аренды.

С момента перехода в ПСЖ в 2022 году португалец сыграл за "сине-красных" в 27 матчах, в которых забил два гола. Уже в третий раз французский клуб отдает Санчеша в аренду. Ранее он играл за Рому и Бенфику. Соглашение Ренату с ПСЖ действует до 2026 года. Добавим, что португалец в составе национальной сборной завоевывал титул чемпиона Европы 2016, тогда же выигрывал награду Golden Boy.

Напомним, что Панатинаикос был соперником Шахтера в квалификации Лиги Европы. "Горняки" после двух ничьих проиграли греческому клубу в серии послематчевых пенальти (3:4), вылетев в Лигу конференций.

Панатинаикос – один из главных соперников Олимпиакоса, за который играет Роман Яремчук, в борьбе за чемпионство в Греции.

