Трабзонспор никак не может согласовать личный контракт с 27-летним алжирцем, инфоормует инсайдер Фабрицио Романо.

Милан проиграл борьбу за жертву чистки Гвардиолы – перешел к принципиальному сопернику

В свое время Беннасер был ключевым игроком Милана и даже носил капитанскую повязку. Впрочем, в прошлом сезоне ситуация изменилась – хавбек выпал из основы "россонери", аренда в Марсель также была посредственной. Итальянский гранд хотел бы окончательно избавиться от Беннасера, но тот блокирует переход в Трабзонспор. Турки еще с прошлой недели пытаются уговорить полузащитника и пока окончательно не вышли из переговоров.

Напомним, за Трабзонспор выступают трое украинцев – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

"Скорее ослы пролетят над крышами": чемпион мира, забивавший Динамо и Шахтеру в ЛЧ, Англия считала его "своим"