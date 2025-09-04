Списанный капитан Милана не хочет ехать в клуб к трем украинцам
Полузащитник Милана Исмаэль Беннасер не спешит переходить в чемпионат Турции.
Трабзонспор никак не может согласовать личный контракт с 27-летним алжирцем, инфоормует инсайдер Фабрицио Романо.
В свое время Беннасер был ключевым игроком Милана и даже носил капитанскую повязку. Впрочем, в прошлом сезоне ситуация изменилась – хавбек выпал из основы "россонери", аренда в Марсель также была посредственной. Итальянский гранд хотел бы окончательно избавиться от Беннасера, но тот блокирует переход в Трабзонспор. Турки еще с прошлой недели пытаются уговорить полузащитника и пока окончательно не вышли из переговоров.
Напомним, за Трабзонспор выступают трое украинцев – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
