Челси и Манчестер Юнайтед рассматривают возможность подписания нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани, сообщает La Gazzetta dello Sport. Оба клуба обратили внимание на французского форварда, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в Ювентусе.

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ПСЖ оценивает Коло Муани в 40–45 миллионов евро, хотя источник отмечает, что парижане могут требовать до 50 миллионов. В прошлом сезоне француз отметился 10 голами в 22 матчах за "старую синьору", однако в парижском клубе на него больше не рассчитывают.

Ожидается, что Ювентус сделает новую попытку вернуть игрока, но Челси и Манчестер Юнайтед могут составить конкуренцию. "Красные дьяволы" все еще ищут центрфорварда, тогда как Челси уже подписал Лиама Дилепа и Жоао Педро, однако не исключает еще одного трансфера.

Transfermarkt оценивает Коло Муани в 30 миллионов евро. Контракт игрока с ПСЖ действует до 2028 года.

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