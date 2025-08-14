Рома перед стартом сезона активно работает над усилением команды. Римляне начали переговоры с Манчестер Юнайтед по Джейдону Санчо.

Забарный "сбежал" от Ярмолюка, Миколенко будет играть против клуба третьего дивизиона: жеребьевка Кубка английской лиги

Как сообщает Фабрицио Романо, 25-летний вингер готов присоединиться к Роме. Общее предложение "волков" составляет 20 миллионов фунтов стерлингов. Есть возможность, что римляне арендуют Санчо с обязательством выкупа на льготных условиях.

Также отмечается, что Джейдон Санчо отказался от перехода в турецкий чемпионат.

К слову, 25-летний вингер не пригодился Манчестер Юнайтед и провел сезон 2024/25 в аренде в Челси. В составе "синих" Санчо провел 41 матч. В его активе пять голов и 10 результативных передач. Контракт Джейдона с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2026 года.

Как любимый гол Месси стал бессмертным благодаря искусству – уникальное произведение уже продают за баснословные миллионы