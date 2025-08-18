Рома вела переговоры с Манчестер Юнайтед о подписании Санчо, но даже несмотря на договоренность между клубами, англичанин отказался переходить к “волкам”, информирует Фабрицио Романо.

Довбик может получить в одноклубники игрока Манчестер Юнайтед

Отмечается, что "красные дьяволы" даже согласовали сумму в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Джейдона связывали с интересом Бешикташа, но вингер даже не рассматривает переезд в Турцию до сентября.

Напомним, 25-летний вингер провел прошлый сезон в аренде в Челси. В составе "синих" Санчо провел 41 матч, записав в свой актив 5 голов и 10 результативных передач. Контракт Джейдона с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2026 года.

