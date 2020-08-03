Спиридон: Палкин как был дилетантом в футболе, так им и остался

"Почему не вошел в тренерский штаб Динамо? Я не буду отвечать на вопрос о Динамо. Меня там нет. Считаю некорректным рассуждать о клубе, в котором я не работаю и никогда не работал.

Спиридон: Мне жаль, что такая личность, как Палкин, решает судьбы людей

Слова Палкина о том, что я был лишь переводчиком Луческу? Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог изучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба. Возможно, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще имеет наглость оценивать профессиональный уровень Луческу.

Давно он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональный достижения? А сегодня поливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека. Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков Шахтера меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу", – поделился Спиридон в комментарии Tribuna.

Напомним, Александр Спиридон работал ассистентом Мирчи Луческу в Шахтере, однако отказался войти в тренерский штаб румынского специалиста в Динамо.

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