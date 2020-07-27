Спиридон: Мне жаль, что такая личность, как Палкин, решает судьбы людей

"Я не участвовал в переговорах с Динамо поскольку праздновал 60-летие и выезжал из страны. Я слышал слова Суркиса, что я ассистент. Но у меня еще не было переговоров.

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Для меня Шахтер и Донецк – это моя душа и мое сердце. Там были не только великие победы и много-много титулов. Там я встретил свою любимую и прекрасную жену. Там у меня родилась моя прекрасная дочь. Поэтому, дороже этого города, наверное, в моей жизни ничего нет. Лучшие годы жизни и лучшую карьеру я провел в Донецке.

Я очень жалею, что такая личность, как Сергей Палкин решает судьбы людей. Это единственное, что я могу сказать", – сказал Спиридон для Tribuna.

Напомним, Александр Спиридон работал ассистентом Мирчи Луческу в Шахтере. Недавно президент Динамо Игорь Суркис заявил, что этот дуэт специалистов снова объединится в киевском клубе.

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