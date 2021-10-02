"Конечно, его приход вызвал ажиотаж. Он иностранец, к тому же вид у него соответствующий. Спинелли заметен в Александрии, в городе его сразу замечают. Но одно дело – узнаваемость на улицах, общее селфи болельщиков с ним для Instagram, а совсем другое – профессиональные обязательства.

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Клаудио должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться, а работать так, чтобы быть на голову сильнее наших футболистов. Подтягивается ли он до этого уровня? Потихоньку – да. Хотя ждем от него большего", – сказал Гура в комментарии Meta Ratings.

Напомним, 24-летний Клаудио является воспитанником аргентинского Тигре. В Италию он перебрался летом 2018-го за 3,6 млн евро, но за Дженоа так и не дебютировал. "Грифоны" отдавали его в аренды в Кротоне, Химнасию, Архентинос Хуниорс и Копер. В июле 2021-го он стал полноценным игроком Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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