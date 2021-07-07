Латераль сборной Италии Леонардо Спинаццола не сдерживал эмоций после выхода национальной команды в финал чемпионата Европы.

Видео празднования флангового исполнителя "Скуадры Адзурры" появилось в официальном Instagram Ромы.

Италия – Испания – 1:1 (пенальти – 4:2) – видео голов и обзор матча

Травмированный Спинаццола наблюдал за полуфиналом Евро-2020 в постели. Радость от реализованного Жоржиньо пенальти заставила универсала на мгновение забыть о загипсованном ахилле и порадоваться вместе с друзьями. Не забыли о Спинаццоле и в лагере сборной. Нападающий Лоренцо Инсинье на серию пенальти надел футболку с фамилией звезды турнира, который вынужден был завершить форум досрочно.

Напомним, что итальянцы одолели "Фурию Роху" в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

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