Защитник Ромы успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Моуринью нашел замену Спинаццоле в Челси, – журналист

"Абсолютно успешная операция. Спасибо всем за то, что были рядом со мной, поддерживая сообщениями, которых было так много! Обратный отсчет начался. До скорой встречи!" – написал итальянец в своем Instagram.

Напомним, что на Евро-2020 Леонардо Спинаццола провел 4 матча, в которых оформил 2 ассиста.

Ця Бельгія вже зламалася – несіть нову, або Чому Мартінес не витримав лівого хука Манчіні