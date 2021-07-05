Спинаццола перенес операцию – звезда Евро-2020 поделился подробностями
19:22 - Читати українською
Латераль сборной Италии Леонардо Спинаццола подвергся хирургическому вмешательству вследствие тяжелой травмы, полученной в четвертьфинале чемпионата Европы.
Защитник Ромы успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия.
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"Абсолютно успешная операция. Спасибо всем за то, что были рядом со мной, поддерживая сообщениями, которых было так много! Обратный отсчет начался. До скорой встречи!" – написал итальянец в своем Instagram.
Напомним, что на Евро-2020 Леонардо Спинаццола провел 4 матча, в которых оформил 2 ассиста.
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