"То, что я уволен, президент ФК Буковина Вадим Заец сказал мне за час до начала тренировки в присутствии представителей клуба – Виктора Олейника и своего брата – Валентина. Затем он проинформировал об этом игроков команды.

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В клубе прекрасно знали, что я поехал домой – в Днепр, ведь через несколько дней со мной связался по телефону Валентин Заец и в разговоре речь шла о размере компенсации, поскольку я связан контрактом с Буковиной до февраля 2022 года. Я сказал, что не требую компенсации до истечения сроков соглашения, а прошу выдать мне зарплату за октябрь и ноябрь – до конца осенней части сезона.

Очевидно, даже такой вариант не устроил Вадима Зайца, который затеял шоу с поисками пропавшего главного тренера. Хотя проще всего было набрать мой номер телефона, как это уже сделал его брат Валентин. Цель этого спектакля – дискредитировать меня, уволить по статье, чтобы не платить компенсацию за расторжение контракта.

Знаете, я имел возможность убедиться, что неудачи Буковины в последние годы это прежде всего из-за непрофессионализма клубного руководства, с постоянной чехардой на тренерском мостике, массовой ротацией футболистов.

Как видите, со мной все хорошо, однако о моем возвращении в Буковину не может быть речи. Я просто уже не верю президенту клуба Вадиму Зайцу, а это для меня главный жизненный принцип. За восемь месяцев, которые я возглавлял Буковину, не заслужил такого отношения. Кстати, причитающиеся мне по контракту деньги готовы передать на благотворительность", – отметил Коваленко в комментарии meta-ratings.

Напомним, Буковина в своем Facebook заявила, что наставник покинул расположение клуба, хотя имеет действующий контракт. Поиски нового тренера не планируют начинать, по меньшей мере, до зимнего перерыва, а команду будут готовить помощники Евгения Коваленко.

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