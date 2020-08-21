Специя завоевала последнюю путевку в Серию А 2020/21 – "орлята" выбили команду Несты благодаря специфическому правилу

Серия В, финал плей-офф, второй матч

Специя – Фрозиноне – 0:1 (1:0)

Гол: Роден, 61

Хозяева считались фаворитом после минимальной победы на выезде. Специя с первых минут отошла к своим воротам, ожидая активности соперника. Подопечные легендарного Алессандро Несты имели серьезное преимущество во владении мячом, но острых моментов не хватало. До перерыва на табло светились нули.

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Фрозиноне таки смог выйти вперед на 61 минуте. Швед Маркус Роден вывалился на ударную позицию и уверенно разобрался со Скуффетом. Гости также претендовали на два пенальти, однако в обоих случаях рефери не заметил нарушений игроков Специи. В конце концов, "орлята" удержали необходимый результат и вышли в элиту. Помогло особое правило Серии В – в случае равных показателей в двух матчах далее проходит та команда, которая лучше выступила в регулярной части. Специя финишировала третьей, а Фрозиноне восьмым.

Напомним, двумя первыми новичками Серии А 2020/21 стали Беневенто под руководством Филиппо Индзаги, и Кротоне. Теперь и пылкие фанаты Специи могут праздновать первый выход в элиту за всю историю команды.

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