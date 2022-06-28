Тренерская карьера Тьягу Мотты в итальянском клубе была непродолжительной. Специя объявила о его уходе.

40-летний итальянский специалист и "орлята" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс- служба клуба. Вместе с Моттой уходит весь технический персонал.

Последняя игра Коваленко за Специю в видеообзоре матча против Наполи

Тьягу возглавил Специю только прошлым летом. В сезоне Серии А 2021/22 Коваленко и Ко удалось сохранить прописку, заняв 16 строчку. Несмотря на это, алленаторе несколько недель назад решил покинуть клуб, но переговоры о расторжении контракта затянулись.

По информации прессы, следующим наставником "орлят" должен стать Лука Готти, который был уволен из Удинезе в конце 2021-го.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо