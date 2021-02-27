Чемпионат Италии 2020/21, 24-й тур

Специя – Парма – 2:2

Голы: Гьяси, 52, 72 – Карамо, 17, Эрнани, 25

Болонья – Лацио – начало в 19:00

Верона – Ювентус – начало в 21:45

Программу 24-го тура Серии А открывал домашний поединок Специи против Пармы. Положение пармезанцев перед встречей было катастрофическим: команда не знала побед в 15-ти матчах подряд, проиграв десять из них – как следствие, "крестоносцы" шли на предпоследней позиции в турнирной таблице. Неделю назад они были близки к победе над Удинезе, забив два гола уже на старте, но в итоге все завершилось боевой ничьей. Со Специей история повторилась.

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Гости вышли вперёд уже на 17-й минуте усилиями Карамо, которому удался крутой проход по правому флангу в штрафную – в его завершении Ян качнул защитника и пробил в дальнюю девятку. Ещё через восемь минут Эрнани удвоил преимущество пармезанцев, замкнув подачу со штрафного – 0:2! Впрочем, ещё в концовке первого тайма Специя забила в ответ – это Маджоре замкнул подачу Бастони с левого фланга. "Крестоносцев" спас офсайд.

Хозяева не стушевались. На 52-й минуте Гьяси таки сократил отставание в счёте, пробив с метра в пустые ворота после передачи от того же Маджоре. На 72-й же Гьяси сравнял похожим образом, замкнув прострел Верде с левого фланга на линию вратарской. Парма, однако, могла спасти победу в компенсированное время в результате мощного удара Куцки со штрафного, но голкипер спас Специю. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Парма не выиграла в 16-м матче подряд.

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