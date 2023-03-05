В воскресенье запланировано 4 матча 25 тура Серии А. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Серия А, 25 тур

Специя – Верона – 0:0

Сампдория – Салернитана – 0:0

Интер – Лечче – 2:0

Голы: Мхитарян, 29, Мартинес, 53

Рома – Ювентус – 21:45

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Честь открыть день выпала борцам за выживание – Специи и Вероне. "Орлята" проводили второй матч под руководством Леонардо Семпличи, который снова оставил Виктора Коваленко в запасе. Первый тайм прошел в обычном обеденном темпе Италии – медленно и почти без моментов.

Гаич мог вывести Верону вперед, однако головой с близкого расстояния пробил мимо ворот. Ленивый футбол продолжился после перерыва, как вдруг соперники обменялись супермоментами в течение нескольких минут. Яя Каллон проиграл ближний бой киперу Специи, а Экдаль в ответ встряхнул стойку ворот Вероны.

Коваленко появился на 75-й минуте. Почти сразу украинец выполнил удар-прострел на Нзолу, котрого завалили в штрафной. Арбитр молчал, а затем удалил запасного кипера хозяев Маркетти за эмоциональные протесты. Под занавес встречи Келвин Амиан мог приносить победу Специи, однако его роскошный обводной удар потянул Перилли – 0:0. Ничья позволила команде Коваленко удержать 3 очка преимущества над Вероной, остающейся в зоне вылета.

В еще одном матче Сампдория разошлась миром с Салернитаной. Откровенный аутсайдер Серии А был острее в первом тайме, но после перерыва отдал инициативу гостям. В конце концов, ни одна из команд не смогла распаковать ворота соперника и встреча завершилась безголевой ничьей. Одно очко – большое достижение для Сампдории, которая борется с Кремонезе за звание худшей в чемпионате Италии.

Интер спокойно победил Лечче. На 29-й минуте счет открыл Мхитарян, который эффектно выстрелил с линии штрафной в правую девятку, а на 53-й перевес миланцев удвоил Лаутаро Мартинес – его удар тоже выглядел красиво. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Благодаря этой победе "нерадзурри" обошли Лацио, набрав 50 очков и вернувшись на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. Лечче держится в 9-ти зачетных баллах от зоны вылета.

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