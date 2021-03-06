Специя расписала боевую ничью с Беневенто
В рамках субботней программы 26-го тура Серии А Беневенто и Специя не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 26-й тур
Специя – Беневенто – 1:1
Голы: Верде, 71 – Гаич, 24
Удинезе – Сассуоло – начало в 19:00
Беневенто на выезде встречался с Специей. В середине первого тайма гости вышли вперед – Виола перехватил мяч после ошибки защитника и отдал на Гаича, который мастерски прошел нескольких защитников в штрафной соперника и пробил мимо голкипера. Забитый мяч стал для 22-летнего нападающего дебютным в Серии А.
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После перерыва игроки Специи выровняли игру и на 71-й минуте сумели сравнять счет – отличился Верде. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.
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