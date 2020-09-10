Новичок итальянской Серии А Специя официально продемонстрировала варианты формы на сезон 2020/21.

"Орлята" празднуют выход в Серию А / ANSA

Фотографии экипировки с перцем, ножом и вилкой на груди появились на официальном сайте клуба.

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Домашний комплект формы получил бело-черные цвета, выездной – черно-серые с вкраплениями салатового. В свою очередь третий вариант выполнен в голубом цвете, отдельные элементы будут черными. Что касается вратарей, то они будут играть в оранжево-черной форме.

К слову, титульным спонсором Специи стала сеть ресторанов TEN. "Гастрономический" узор на футболках "орлят" появился благодаря их сотрудничеству.

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