Новый тренерский штаб итальянской Специи во главе с Тьягу Моттой столкнулся с неожиданными препятствиями в комплектовании команды.

"Орлята" получили запрет на подписание новых игроков, сообщает Football Italia.

Мотта стал главным тренером Специи

ФИФА вынесла суровый приговор Специи за прежние нарушения – 2-летний бан. Наказание начнет действовать со следующего окна – в январе 2022-го. Причиной ограничений для середняка Серии А стали махинации при подписании игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, что Специя в прошлом году дебютировала в чемпионате и сразу финишировала на 15-й строчке.

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