Специя получила строгий трансферный бан
14:06 - Читати українською
Новый тренерский штаб итальянской Специи во главе с Тьягу Моттой столкнулся с неожиданными препятствиями в комплектовании команды.
"Орлята" получили запрет на подписание новых игроков, сообщает Football Italia.
Мотта стал главным тренером Специи
ФИФА вынесла суровый приговор Специи за прежние нарушения – 2-летний бан. Наказание начнет действовать со следующего окна – в январе 2022-го. Причиной ограничений для середняка Серии А стали махинации при подписании игроков в возрасте до 18 лет.
Напомним, что Специя в прошлом году дебютировала в чемпионате и сразу финишировала на 15-й строчке.
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