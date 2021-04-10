В рамках субботней программы 30-го тура Серии А Кротоне на выезде одолел Специю. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 30-й тур

Специя – Кротоне – 3:2

Голы: Верде, 63, Маджоре, 90, Эрлич, 90+2 – Джиджи, 40, Сими, 78

Парма – Милан – начало в 19:00

Удинезе – Торино – начало в 21:45

Специя в родных стенах принимала откровенного аутсайдера турнирной таблицы Кротоне. В конце первого тайма гости вырвались вперед. Джиджи получил передачу на линии штрафной, и эффектно пробил с разворота под перекладину - без шансов для голкипера.

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На 63-й минуте хозяева сумели сравнять – Верде с убийственного расстояния выстрелил в правую девятку. После этого игра продолжилась на равных, но на 78-й Сими в касание замкнул прострел в штрафную – 1:2. Игроки Специи сразу бросились в атаку, и только на 90-й равновесие восстановил Маджоре. Это придало им немалой уверенности, и лишь за две минуты еще один положил Эрлич. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Специи – 3:2.

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