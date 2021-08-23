Чемпионат Италии 2021/22, 1-й тур

Кальяри – Специя – 2:2

Голы: Педро, 62, 66 – Гаяси, 7, Бастони, 58

Сампдория – Милан – начало в 21:45

Программу дня в итальянской Серии А открывал поединок Кальяри – Специя. Гостям удалось забить быстрый гол – Верде отдал в штрафную на Гаяси, который мощно пробил в левый угол ворот – без шансов для голкипера. Островитяне сразу бросились в атаку и до перерыва даже создали несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогли.

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Во втором тайме преимущество гостей закрепил Бастони. Только после этого игроки Кальяри проснулись и на 62-й один гол сумел отквитать Педро. На 66-й они заработали одиннадцатиметровый за фол в штрафной – его без особых проблем реализовал тот же Педро, записав в свой актив дубль. До конца матча у обеих команд было еще несколько возможностей вырваться вперед, однако забить не удалось никому. В итоге – боевая ничья – 2:2

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