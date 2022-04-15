Специя принимает Интер в рамках 33-го тура Серии А. Прямая трансляция матча доступна прямо в этой новости на "Футбол 24".

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Теперь компания пошла еще дальше. Отдельные матчи европейских топ-чемпионатов можно будет посмотреть просто на спортивных сайтах. Дебютируем поединком действующего чемпиона Италии против команды Виктора Коваленко. Стартовый свисток матча Специя – Интер прозвучит в 20:00.

К слову, наш земляк вернулся в стартовый состав "орлят". В первом круге Коваленко тоже начинал с первых минут, но ни он, ни Специя ничего не смогли противопоставить фавориту, уступив со счетом 0:2.

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