"Мы недовольны результатом последнего матча с Пармой. К сожалению, соперник совершил камбэк во втором тайме. Теперь нам предстоит сыграть с великой командой, которая наряду с Реалом является фаворитом Лиги чемпионов. Мы постараемся сделать все возможное. Вместе с Баварией мы заслужили быть здесь, несмотря на многочисленные травмы на этом этапе сезона.

Бавария разваливается на части перед игрой с Интером – переполненный лазарет команды пополнился ещё одним лидером

Не всегда легко удерживать полную концентрацию парней, потому что, как и я, они люди и слышат, что говорят вокруг. Я мог бы попросить [помощника]Фарриса объяснить, что первые четыре замены в субботу были вынужденными, но я решил этого не делать – я хотел посмотреть, что напишет пресса. Все четыре замены были вызваны травмами, а не тактическими решениями. К сожалению, как это всегда бывает, было сказано много – даже слишком много, – но ребята умные и знают, к чему стоит прислушаться.

Кадровые проблемы? Бастони, скорее, сыграет, чем нет. Димарко – наоборот. Чалханоглу испытывает боль, но я думаю, что он справится. С Лаутаро мы договорились, что он не сыграет больше 45 минут в Парме.

Отсутствие Мусиалы в составе Баварии? У неё есть Гнабри и Мюллер. Она – отличная команда", – цитирует TMW Индзаги.

Матч Бавария – Интер состоится во вторник, 8 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Милан оформил сумасшедший камбек с Фиорентиной, отыгравшись после 0:2 – у экс-звезды Шахтера украли звание героя