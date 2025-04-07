Спасительный пенальти Гуцуляка и неоднозначное решение судьи в видеообзоре матча Полесье – Карпаты – 1:1
7 апреля 21:06 - Читати українською
Полесье расписало ничью 1:1 с Карпатами в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
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В снежный вечер 7 апреля житомирское Полесье принимало львовские Карпаты в завершающем матче игрового дня.
Полесье спасло ничью с Карпатами в битве за еврокубки – житомиряне трижды попадали в каркас, "львы" требовали пенальти
Первый тайм между командами закончился безголевой ничьей. Однако во втором тайме команды добавили и Чачуа открыл счет.
Под занавес матча Полесье устроило штурм ворот Кинарейкина и в конце концов заработало пенальти, которое реализовал Гуцуляк. Карпаты могли тоже претендовать на одиннадцатиметровый удар, но судья даже не посмотрел ВАР.
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