Полесье расписало ничью 1:1 с Карпатами в матче 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

В снежный вечер 7 апреля житомирское Полесье принимало львовские Карпаты в завершающем матче игрового дня.

Полесье спасло ничью с Карпатами в битве за еврокубки – житомиряне трижды попадали в каркас, "львы" требовали пенальти

Первый тайм между командами закончился безголевой ничьей. Однако во втором тайме команды добавили и Чачуа открыл счет.

Под занавес матча Полесье устроило штурм ворот Кинарейкина и в конце концов заработало пенальти, которое реализовал Гуцуляк. Карпаты могли тоже претендовать на одиннадцатиметровый удар, но судья даже не посмотрел ВАР.