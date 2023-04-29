Рух и Ворскла расписали мировую в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Рух – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла острее начала игру, но, кроме момента Челядина, вспомнить в первой половине почти ничего. После перерыва полтавчане наконец забили – Степанюк элегантно завершил красивую комбинацию.

Рух в большинстве спас ничью с Ворсклой – "украинский Грилиш" реализовал пенальти в компенсированное время

Рух пошел отыгрываться, ведь команде крайне необходимы очки, и достиг своего. Климчук в компенсированное время заработал пенальти и красную карточку для Яворского – нападающий сам же и реализовал удар с отметки.