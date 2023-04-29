Спасительный гол "украинского Грилиша" в видеообзоре поединка Рух – Ворскла – 1:1
29 апреля 22:20 - Читати українською
Рух и Ворскла расписали мировую в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Рух – Ворскла на "Футбол 24".
Руслан Степанюк 57’
Сергей Яворский 90’
57’ Руслан Степанюк
90’ Сергей Яворский
Ворскла острее начала игру, но, кроме момента Челядина, вспомнить в первой половине почти ничего. После перерыва полтавчане наконец забили – Степанюк элегантно завершил красивую комбинацию.
Рух в большинстве спас ничью с Ворсклой – "украинский Грилиш" реализовал пенальти в компенсированное время
Рух пошел отыгрываться, ведь команде крайне необходимы очки, и достиг своего. Климчук в компенсированное время заработал пенальти и красную карточку для Яворского – нападающий сам же и реализовал удар с отметки.
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