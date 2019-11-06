Спасительный гол экс-форварда Львова в видеообзоре матча Витория Гимараеш – Арсенал – 1:1

Лондонский Арсенал упустил победу в выездном матче 4-го тура Лиги Европы против Витории Гимараеш. Смотрите видео голов и обзор матча Витория Гимараеш – Арсенал.

Команды провели матч 4-го тура Лиги Европы под аккомпанемент ливня. Хозяева опасно атаковали в начале матча, прижав именитых соперников к их воротам. После ударов Лукаса Еванджелисты и Тапсобы "канониров" спас вратарь Эмилиано Мартинес. Несмотря на преимущество во владении мячом, Арсенал в первом тайме не создал ни одного по-настоящему опасного момента у ворот португальской команды.

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После перерыва лондонская команда действовала активнее, но счет в матче был открыт лишь на 81-й минуте – Мустафи заставил капитулировать Дугласа после розыгрыша штрафного. Спас хозяев бывший нападающий Львова Бруно Дуарте – на 91-й минуте бразилец в акробатическом прыжке нанес точный удар ножницами.

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