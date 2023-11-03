Поражение от Шахтера стало последней каплей, заставившей Мирчу Луческу уйти с поста главного тренера Динамо. Румынский специалист сам принял это решение, руководство клуба даже не ожидало такого развития событий.

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Впрочем, медийный отдел киевлян не зря ест свой хлеб. Пресс-служба Динамо подготовила видео самых эмоциональных моментов, которые Луческу пережил со столичной командой.

Напомним, Мирча Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. В первом же сезоне с этим тренером киевляне выиграли все национальные трофеи, а впоследствии вышли в группу Лиги чемпионов.

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