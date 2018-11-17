"Спасибо за то, что нас проверяют", – Павелко прокомментировал открытие против него уголовных дел

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что с нетерпением ждет результатов расследований НАБУ, Нацполиции и ГПУ, которые открыли против него уголовные производства.

"Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы – серьезная, большая организация и нас нужно проверять. Я жду объективную, законную оценку нашей деятельности от всех вышеперечисленных органов. Я хочу получить от них документы, в которых четко будут отражены результаты этих проверок. Эти документы я разошлю во все средства массовой информации, которые уже год подхватывают необоснованные обвинения в адрес меня и моей семьи.

Павелко подозревается в уголовных делах по трем статьям

Это конкретные люди, бывшие функционеры украинского футбола, которые в связи с пенсионным возрастом вынуждены были расстаться со своими должностями и которые ищут виновных в том, что они больше не могут продолжить свою карьеру.

Мы решились на радикальные реформы футбола Украины. И я был готов, что мы столкнемся с сильным сопротивлением тех людей, которые привыкли жить в выстроенной системе. С многочисленными футбольными оффшорами, куда выводились деньги Федерации и клубов.

Но я и мои соратники с пути реформирования украинского футбола не свернем! А отчаянное сопротивление сторонников старой системы футбола в Украине лишь подтверждает, что мы на правильном пути.

Франкова и адвоката Скупинського облили кефиром на пресс-конференции "Коррупция в украинском футболе"

Я общаюсь со всеми журналистами, даже с теми, ангажированность которых очевидна. Артем Франков – это первый журналист в Украине, который по моей инициативе оказался в Исполкоме ФФУ. И он лично голосовал за создание завода по производству искусственного покрытия, против которого сейчас активно борется.

Согласитесь, странно, что он стал говорить о коррупции в ФФУ только после того, как на конгрессе делегаты, представляющие футбольную общественность страны, проголосовали за его исключение из состава исполкома", – цитирует Павелко Terrikon.