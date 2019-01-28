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"Спасибо за "горняцкий" характер", – Палкин попрощался с Ракицким, который перешел в Зенит

28 января 22:33 298 Читати українською
"Спасибо за "горняцкий" характер", – Палкин попрощался с Ракицким, который перешел в Зенит
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Дорогие друзья!

Ярослав Ракицкий покидает ФК Шахтер и переходит в Зенит.

В истории Академии Шахтера Ярослав один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы проведённые в клубе стал одним из лидеров Шахтера, завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это – самое большое признание для футболиста.

"Я очень счастлив, что перешел в топ-клуб!", – Ракицкий прокомментировал переход в Зенит

Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для Шахтера. Спасибо за твой "горняцкий" характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе!

Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!", – написал Палкин в своем Facebook.

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