"Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами. Удачи", – написал Зубков на своей странице в социальной сети Instagram.

Ребров покинул Ференцварош – украинец установил ряд достижений во главе клуба

Напомним, Ребров сегодня покинул Ференцварош, досрочно разорвав контракт с венгерским клубом.

Отметим, что украинец привел Ференцварош к трем подряд чемпионствам Венгрии и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.

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