"Спасибо, тренер": Зубков трогательно попрощался с Ребровым
06:30 - Читати українською
Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков по-особенному отреагировал на уход из венгерского клуба украинского наставника Сергея Реброва.
"Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами. Удачи", – написал Зубков на своей странице в социальной сети Instagram.
Ребров покинул Ференцварош – украинец установил ряд достижений во главе клуба
Напомним, Ребров сегодня покинул Ференцварош, досрочно разорвав контракт с венгерским клубом.
Отметим, что украинец привел Ференцварош к трем подряд чемпионствам Венгрии и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.
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