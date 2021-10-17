Нападающий ПСЖ традиционно стал лучшим в поединке парижской команды.

Килиан Мбаппе реализовал пенальти и отметился ассистом в поединке против Анже, подарив очередную победу ПСЖ в чемпионате Франции (2:1).

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22-летней звезде вручили награду лучшего игрока матча. Килиан опубликовал фото с наградой в руках в компании президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи, подписав фотографию: "Всегда хочется большего... Спасибо, ПСЖ".

Напомним, Мбаппе признавался, что летом хотел покинуть парижский клуб, поэтому ему приписывали натянутые отношения с руководством ПСЖ.

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