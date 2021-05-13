ПСЖ с трудом пробился в финал Кубка Франции, но потерял Неймара на решающий поединок. Бразилец не сдерживал эмоций после завершения игры.

29-летний бразилец вышел на замену лишь на 86-й минуте, но успел получить желтую карточку, которая помешает ему выйти на поле в финале 19 мая.

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Неймар, который недавно продлил контракт с клубом, высказался в соцсетях после завершения игры. "Я сыграл всего 5 минут и сфолил, а он без раздумий показал мне желтую карточку. Спасибо, что лишил меня финала", – с иронией написал Неймар в Instagram.

Это уже далеко не первый случай, когда нападающий публично критикует французских арбитров, намекая, что те не защищают его от грубых действий соперников.

Напомним, ПСЖ одолел Монпелье лишь в серии пенальти (2:2, 6:5). В финале Кубка Франции соперником команды Почеттино станет победитель пары Рюмии-Вальерес – Монако.

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