"Спасибо болельщикам за любовь и поддержку", – Хамес прокомментировал возвращение на поле в футболке Реала

Полузащитник Реала Хамес Родригес поделился эмоциями после первой за 2 года игры за "сливочных".

"Спустя долгое время я вернулся на Сантьяго Бернабеу. Чувствую себя невероятно. Спасибо болельщикам за любовь и поддержку. Мы продолжим работать, чтобы стать еще лучше", – написал Хамес Родригес на своей странице в твиттере.

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Напомним, в поединке второго тура Ла Лиги между Реалом и Вальядолидом колумбийский футболист попал в стартовый состав команды из Мадрида. Хамес провел на поле 57 минут.

К слову, Реал не сумел удержать победу над Вальядолиом, пропустив гол на последних минутах поединка. Теперь в активе обеих команд по 4 очка и второе место в турнирной таблице.

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