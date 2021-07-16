"Спасибо Бойко за хорошую голевую передачу": Ванат – о дебютном голе в составе первой команды Динамо
Нападающий Владислав Ванат радуется своим первым успехам за взрослую команду Динамо.
"Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил пробросить между защитниками. Плохо ударил, но мяч так подскочил, и вратарь не поймал.
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О выходе в старте не волновался. Просто думал о том, что надо играть в свою игру. Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать. Конкуреция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более в таком клубе, как Динамо", – цитирует Ваната официальный сайт клуба.
Добавим, что 19-летний нападающий в спарринге против Эвиана (3:0) отметился своим первым голом за первую команду киевлян.
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