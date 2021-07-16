"Спасибо Денису Бойко за то, что отдал хорошую голевую передачу. Удалось забить гол. Увидел свободную зону и решил пробросить между защитниками. Плохо ударил, но мяч так подскочил, и вратарь не поймал.

Динамо – Эвиан – 3:0 – видео голов и обзор матча

О выходе в старте не волновался. Просто думал о том, что надо играть в свою игру. Всегда приятно забивать. Хорошо, что забил, продолжаем работать. Конкуреция всегда была и продолжает быть. И это нормально, тем более в таком клубе, как Динамо", – цитирует Ваната официальный сайт клуба.

Добавим, что 19-летний нападающий в спарринге против Эвиана (3:0) отметился своим первым голом за первую команду киевлян.

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