Атлетико победил ПСЖ в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В первом тайме парижане открыли счет, когда Заир-Эмери с близкого расстояния пробил мяч в ворота. Но уже вскоре Атлетико восстановил равновесие: Молина, получив мяч на границе штрафной, в одно касание пробил в ворота, переиграв голкипера – 1:1!

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Ничейный результат держался до компенсированного времени. На 90+3-й минуте Антуан Гризманн выполнил точную передачу на Корреа, который, подхватив мяч, мгновенно пробил его в нижний левый угол ворот, обеспечив Атлетико победу.