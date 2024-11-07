Спасенная победа Атлетико в видеообзоре матча Лиги чемпионов против ПСЖ – 2:1
7 ноября 12:32 - Читати українською
Атлетико победил ПСЖ в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Науэль Молина 18’
Анхель Корреа 90+3’
18’ Науэль Молина
90+3’ Анхель Корреа
В первом тайме парижане открыли счет, когда Заир-Эмери с близкого расстояния пробил мяч в ворота. Но уже вскоре Атлетико восстановил равновесие: Молина, получив мяч на границе штрафной, в одно касание пробил в ворота, переиграв голкипера – 1:1!
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Ничейный результат держался до компенсированного времени. На 90+3-й минуте Антуан Гризманн выполнил точную передачу на Корреа, который, подхватив мяч, мгновенно пробил его в нижний левый угол ворот, обеспечив Атлетико победу.
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