Ювентус второй раз подряд потерял очки в матче 5-го тура Серии А, расписав ничью с Вероной. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Верона.

Уже в начале игры Верона могла выйти вперед, однако гол Колли был отменен из-за офсайда. До перерыва Ювентус имел классный удар Куадрадо в перекладину и красивый забитый мяч Мораты, который тоже отменили из-за офсайда. А во второй половине Фавилли вывел веронцев вперед – нападающего потеряли в штрафной и тот без проблем пробил в девятку. Спас Ювентус Кулусевски, который расшатал защитника и точно пробил в дальний угол.

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Таким образом, Ювентус набрал 9 очков и занимает 5 место после 5 туров, Верона с 8 пунктами стала восьмой.