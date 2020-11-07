Олимпик и Мариуполь расписали результативную ничью в поединке 9-го тура УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Олимпик на домашнем поле сумел спасти ничью в поединке с Мариуполем. Дончан вывел вперед Бенито, но еще до перерыва азовцы сумели дважды отличиться. Во второй 45-минутке Мариуполь забил третий мяч, а Олимпик побежал отыгрываться.

Олимпик в компенсированное время спас ничью с Мариуполем – команды забили шесть голов

Казалось, что поединок завершится победой подопечных Остапа Маркевича, но ничью дончанам на 90+4 минуте спасли два арендованных у Динамо игрока – Бенито и Каргбо. Первый продрался на угол вратарской, выкатил мяч на пустые ворота под удар, а второй реализовал свой момент – яркие 3:3.

Таким образом, Олимпик набрал 13 очков, а у Мариуполя теперь 12. Команды расположились на шестой и седьмой ступеньках в турнирной таблице соответственно.