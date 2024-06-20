В четверг, 20 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии (1:1). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Словения отдала Сербии мяч и стала ловить соперника на контратаках. В первом тайме подопечные Матяжа Кека проверяли на прочность вратаря Райковича и каркас его ворот, а после перерыва забили. Как и в матче первого тура с Данией, результативную атаку завершил ещё один фланговый защитник – Жан Карничник.

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Сербы бросились отыгрываться - Драган Стойкович даже снял с игры Душана Влаховича. Вышедший вместо него форвард Милана Лука Йович замкнул на 90+6-й минуте навес Илича с углового и тем самым спас не только свою команду от поражения, но и вратаря Милинковича-Савича от второго пропущенного мяча. Голкипер Торино бросил свои ворота и прибежал в чужую штрафную на розыгрыш этого стандарта.