Лига наций, группа А1, 6-й тур

Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Феликс, 33

Шотландия сенсационно выбила Польшу из элиты Лиги наций, Хорватия спасла ничью с Португалией и вышла в четвертьфинал

Хорватия в случае поражения рисковала опуститься на третью строчку и бороться за выживание в элите Лиги наций. В свою очередь Португалия решила все свои задачи досрочно и играла экспериментальным составом. Несмотря на это именно пиренейцы первыми вышли вперед, держа соперника в напряжении весь тайм.

Только после перерыва хорваты опомнились и, учитывая результат параллельной встречи между Польшей и Шотландией, бросились отыгрываться. Первый гол Гвардиола был отменен из-за офсайда, а вот ко второму претензий не было. Хозяева имели шанс вырвать победу, но ограничились ничьей, которая вывела их в четвертьфинал Лиги наций.