Арсенал не смог удержать победу над Славией в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Славия на "Футбол 24".

Первая половина была за Арсеналом, который создал три острых момента у ворот чехов, однако забить не удалось. После перерыва "канонирам" откровенно не везло – Виллиан и Ляказетт попали в каркас ворот, но забить все же удалось усилиями Пепе. Удержать победный счет не удалось – Голеш в компенсированное время забил после подачи с углового.

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Таким образом, Арсенал ухудшил свои шансы в полуфинал Лиги Европы, однако будет еще ответный матч в Чехии, который состоится 15 апреля, начало в 22:00.