Московский Спартак ведет консультации с менеджером "горняков", утверждает Meta-ratings.ru.

"Он еще столько беды в Шахтере наделает, вы себе не представляете": Цыганык уничтожил главу селекции дончан

Владелец российского клуба Леонид Федун высоко оценивает успехи Палкина в Шахтере, поэтому обратился за помощью. Не исключено, что Федун хотел бы "перетащить" функционера в Спартак, однако в ближайшее время это маловероятно – роль Палкина в Шахтере слишком важна. Недавно москвичи избавились от своего спортивного директора Дмитрия Попова.

Напомним, Палкин присоединился к структуре Шахтера в 2003 году. За время сотрудничества "горняки" 12 раз выигрывали чемпионат Украины, 9 раз Кубок Украины и Кубок УЕФА 2008/09.

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