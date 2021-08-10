Спартак ведет консультации с Палкиным – московский клуб хотел бы "украсть" гендиректора Шахтера
Генеральный менеджер Шахтера Сергей Палкин пользуется серьезным авторитетом в России.
Московский Спартак ведет консультации с менеджером "горняков", утверждает Meta-ratings.ru.
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Владелец российского клуба Леонид Федун высоко оценивает успехи Палкина в Шахтере, поэтому обратился за помощью. Не исключено, что Федун хотел бы "перетащить" функционера в Спартак, однако в ближайшее время это маловероятно – роль Палкина в Шахтере слишком важна. Недавно москвичи избавились от своего спортивного директора Дмитрия Попова.
Напомним, Палкин присоединился к структуре Шахтера в 2003 году. За время сотрудничества "горняки" 12 раз выигрывали чемпионат Украины, 9 раз Кубок Украины и Кубок УЕФА 2008/09.
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