Спартак Трнава в рамках плей-офф квалификации ЛК принимает СК Днепр-1. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между Спартаком из Трнавы и СК Днепр-1 проходит в Словакии, на стадионе "Антон Малатински". Телетрансляцию проводит канал УНИАН, Youtube-трансляция от FootballHub доступна в этой новости. Стартовый свисток раздался в 19:30 по киевскому времени.

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Стартовые составы

Спартак Трнава:

СК Днепр-1:

Запасные: Валеф, Пурита, Горин, Филиппов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Танчик, Пасич, Пирес, Билл

Спартак Трнава – СК Днепр-1: анонс матча квалификации Лиги конференций