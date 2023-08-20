УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на поединке третьего по силе евротурнира.

Первый матч за выход в групповой раунд Лиги конференций между Спартаком из Трнавы и СК Днепр-1 будет обслуживать албанская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери поединка будет 33-летний Юджин Джая. На линиях ему будут помогать Рейди Авдо и Нертиль Брегаси, а четвертым судьей станет Олсид Фератай. Стоит отметить, что на матче будет работать VAR.

К слову, Джая ранее никогда не пересекался с украинцами ни на клубном уровне, ни в матчах сборных.

Напомним, первая дуэль между словацкой и украинской командами состоится в среду, 23 августа. Начало встречи в 19:30.

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